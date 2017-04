Luiten goed van start in China

Joost Luiten is op de eerste dag van de Volvo China Open goed begonnen. De Rotterdamse golfer behaalde donderdag een score van -4 met 68 slagen. Hij staat daarmee op een gedeelde achtste plaats.

Luiten kende een goede eerste dag tot en met de achttiende hole, waar hij in plaats van vijf nu zes slagen nodig had. "Dan eindig je heel zuur met een bogey op een birdiehole en daar baal ik van: onnodig en slecht course management! De lay-up had dichter bij de green gemoeten, dan gebeurt dat niet. Maar al met al was het een solide ronde in hele lastige condities in de middag", aldus de golfer op zijn website.

Sinds enkele weken speelt Luiten met een nieuwe putter. Dat lijkt voorlopig goed te gaan. Vorige week eindigde Luiten bij het Shenzhen International in China binnen de top dertig.

De Volvo China Open duurt tot en met zondag.