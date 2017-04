O'G3NE is helemaal klaar voor Kiev

Geen groot zwart broekpak in elk geval. Wat Shelley Vol en haar zussen Lisa en Amy wél zullen aantrekken op het Eurovisie Songfestival, wilde ze donderdagochtend op Radio Rijnmond natuurlijk niet zeggen.

Wel dat het drietal onder de naam O'G3NE vol goede moed maandag op het vliegtuig stapt naar Kiev. Daar in Oekraïne staan de dames dan op 11 mei voor het eerst Nederland te vertegenwoordigen met 'Lights and Shadows'. Spannende tijden dus.

Zenuwen? "Het gaat eigenlijk heel goed", zegt Shelley. "We hebben een fijn team dat overal voor zorgt. Alles is geregeld en dat maakt het goed vol te houden. Ze zorgen er zelfs voor dat onze kleren daar komen, dus in mijn koffer zitten alleen wat makkelijke spulletjes."

Uitzwaaitoertje

Deze dagen hebben de meiden van O'G3NE het druk met een 'uitzwaaitoertje' langs radio- en tv-stations, en op Koningsdag ook nog een optreden in Breda. En in Oekraïne volgen dan de repetities, en de verplichte feestjes: "Leuk om je medeconcurrenten te ontmoeten."

"En de internationale persconferenties. Die zijn best belangrijk", zegt Shelley. "Het buitenland, daar moeten toch de punten vandaan komen die we nodig hebben om de finale te bereiken. En om dan op 13 mei nummer één te worden".

Vliegen

Tegen de vliegreis ziet ze wel een beetje op. "Een mens is niet gemaakt om te vliegen", vindt Shelley. "Mijn zusjes denken daar gelukkig anders over, maar voor mij hoeft het niet zo..."

Tot voor kort werd O'G3NE op de Rijnmond-site aangeduid als 'Dordtse zusjes', maar dat is inmiddels veranderd. Shelley en Amy wonen sinds begin dit jaar in het centrum van Rotterdam.

"Met een mooi uitzicht, geweldig", zegt Shelley. "Alleen wel jammer dat we waarschijnlijk het kampioensfeest van Feyenoord gaan missen."