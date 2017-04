Excelsior wil herhaling van verstoord kampioensfeest uit 2007

Excelsior weet hoe het is om een gepland kampioensfeest te verstoren. Tien jaar geleden kwam AZ langs om - vanzelfsprekend - de landstitel op Woudestein veilig te stellen. Het liep allemaal anders.

Alle draaiboeken liggen al klaar. Feyenoord wint bij Excelsior en is kampioen. De schaal gaat naar De Kuip, waar mensen op schermen kunnen meekijken naar de wedstrijd. En alles wordt nog eens dunnetjes over gedaan een dag later, op de Coolsingel. Alleen is er ook nog een tegenstander. En die tegenstander is niet van plan om mee te werken aan het feest van Feyenoord.

Algemeen directeur Ferry de Haan is oud-Feyenoord en snapt de hunkering naar de landstitel. Hij speelde in 1999 nog voor Feyenoord, toen de club voor het laatst kampioen werd. Hij kent de belangen, maar vertegenwoordigt nu de belangen van Excelsior. "Het is nu heel dichtbij. Feyenoord heeft twee kansen om het te realiseren, dus het zal hoe dan ook gaan gebeuren. Maar wij hebben vanaf dag één gezegd dat wij nog niet veilig zijn, ook al zegt iedereen dat. Wij hebben nog één punt nodig en wij willen ons op eigen kracht veilig spelen, net zoals Feyenoord op eigen kracht kampioen wil worden. Dus er staat sportief voor Excelsior nog het nodige op het spel."