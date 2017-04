Feyenoord: 'De zon begint spontaan te schijnen!'

Licht in de Kuip

Iedereen is in de ban van Feyenoord. Zo ook meneer Sedney uit Rotterdam, die presentator Ruud de Boer van Rijnmond Nu wees op een bijzondere versie van het lied 'Hand in Hand'. Luister naar het gesprek en je hebt de rest van de dag een glimlach op je gezicht.

Meneer Sedney belde naar 'De Open Microfoon', iedere woensdag tussen 18 en 19 uur bij Rijnmond Nu. Zélf een keer inbellen? 010 - 436 44 36 of een mailtje naar Nu@Rijnmond.nl.



Klik hier voor de exotische versie van 'Hand in Hand'!

Door: Ruud de Boer Correctie melden