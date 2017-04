Koningsdag op z'n Zwitserduits/- regiobijdrages

Hilarisch waren afgelopen jaartjes de beelden van beteuterde buitenlandse gezichten en reacties van overzeese Oranjeblanjebleuterie-fans die zich vergist hadden in Koninginne- en Koningsdag op de verschillende aprildata.

Jack Kerklaan treft voor de verandering wat feodale Bundes Republikaner uit Zwitsersland, die in hartje Rotterdam deze wisselvallige 27ste april, min of meer verplicht Koningsdagcarnaval moeten komen vieren, met een Nederlands aanstaand familielid.

Gordt u in de bretellen, haarstukjes en protheses vast, want Jack Kerklaan haalt in de nuvolgende repo even z'n gebrekkige talenknobbel ergens onderuit zijn klankkast...

Later deze Koningsdaagmiddag viel Jack Kerklaan in het Schiedam Kethel ook nog het Zwart Nazareense Shanty-koor Stuurloos lastig.

En net over het hemelsbreed naastgelegen ophaalbruggetje van het antiek Anton Pieckerig aandoende historisch Overschiese dorpsgedeelte, schoot ie daarna de onverwoestbare streekmuseum-oprichter en beheerder John van den Berg geflankeerd door enkele Jongerenraadleden en gebiedscommisionaris Peter Martijn tijdens hun drukbezochte oud-Hollandsche sport- en spelkampioenschappen een wijle aan.....