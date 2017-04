Bleiswijk begint Koningsdag met gratis ontbijtje

De Bleiswijkse Dorpsstraat was knap druk

De ochtend begon deze Koningsdag vroeg in Bleiswijk. Het dorpje start de verjaardag van onze vorst traditiegetrouw met een gratis ontbijt voor alle inwoners.

"We beginnen om half negen, maar om acht uur stond er al een rij", zegt Leon Erwich van het lokale Oranjecomité.

In totaal lagen vanmorgen 1.500 broodjes, 200 eierkoeken en 300 krentenbollen klaar op het dorpsplein. Bakkers, slagers en kaasboeren sponsorden flink. Naar verluidt werden zo'n duizend koppen koffie en thee geschonken.

Dat het een gratis ontbijt was voor iedereen, was wel te merken. Er stond een meterslange rij voor de buffettafel, die tot ver in de Dorpsstraat liep.