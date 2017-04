Koningshuis: houden of weggeven?

Koningsdag in Bleiswijk.

Nederland staat vol in de Vlag. En het Koningsdaggevoel is vandaag alleen maar sterker dankzij het open interview dat onze Koning had met Wilfried de Jong. Doet dit de kritiek van het Koningshuis door de Republikeinen, verstommen?

Als je boven het maaiveld uitkomt, kun je tegenwind verwachten. Voor het Koningshuis is dat niet anders. Jarenlang zijn er periodes dat het Koningshuis in opspraak komt. Denk aan de strapatsen van Prins Bernhard. Aan de Greet Hofmans-affaire. Aan 'De Leugen regeert' van Beatrix. Maar als je boven het maaiveld uitkomt, kan de wind ook in je rug staan. Veel Nederlanders zien het Koningshuis als verbindende factor in onzekere tijden. Als stabiele factor. Okee, het kost een bom duiten, maar aan de andere kant: daardoor hebben we wel vaak een leuk feestje. In Rijnmond Nu te gast: Andrei Vreeling, niet bepaald fan van het Koningshuis. Tegenover hem Arno Tax, iemand die juist alles wat met het Koningshuis te maken heeft, op de voet volgt. Mee discussiëren over het Koningshuis? Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl. Je kunt ook een twitterbericht sturen! Bijvoorbeeld met een leuke foto die je vandaag hebt gemaakt. Gebruik dan wel #RijnmondNu in je twitterbericht. Dan komt je foto hieronder op deze pagina! RIJNMOND NU TWITTERKANAAL:

