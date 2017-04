Man in Dordrecht opgepakt voor diefstal speciale telefoon

Smartphone

De politie heeft tijdens Koningsnacht in Dordrecht een man aangehouden met een telefoon die eerder op de dag was gestolen in Amsterdam. Hij was door de politie via een speciale track- en tracetechniek opgespoord.

Het ging om speciaal uitgeruste telefoons. "De telefoons zijn speciaal geprepareerd", zegt een woordvoerder van de Amsterdamse politie op AT5. "Ook al zet je ze uit, ze zijn toch door ons uit te peilen. En wat de dieven niet weten is dat we op allerlei manieren foto's van ze maken, zonder dat ze het weten." Hij wil geen toelichting geven over de eigenaar van de telefoon en de aard van het gebruik van het toestel. In totaal werden vijf mannen aangehouden. Het gaat om een Algerijn, een Libiër, een Tsjech en twee Amsterdammers. Ze zijn 16 tot 27 jaar oud. Twee jaar geleden werden er op Koningsdag alleen al in Amsterdam zevenhonderd smartphones gestolen. Het afgelopen jaar waren dat er al een stuk minder.