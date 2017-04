Het koningselftal van Rijnmond Sport: een vorstelijk team

Uiteraard speelt het koningselftal van Rijnmond Sport op het (oranjekleurige) Kasteel

Ook de sportredactie van RTV Rijnmond is bezig met Koningsdag. In de loop der jaren heeft een aantal 'koninklijke namen' in de regio gevoetbald. De sportredactie van RTV Rijnmond stak de koppen bij elkaar en verzon een regionaal, koninklijk elftal.

De (oud-)voetballers kregen een plekje in ons 'koningselftal' als zij in de regio voetballen of hebben gevoetbald, of als zij uit de regio Rijnmond kwamen.