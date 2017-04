Agressieve zwartrijder bijt RET-controleur in de tram

Tram

In de Vierambachtsstraat in Rotterdam heeft op Koningsdag een agressieve zwartrijder een controleur van de RET in haar hand gebeten. De man is opgepakt.

De man werd betrapt omdat hij pas incheckte in de tram, op het moment dat de controleur eraan kwam. Toen de vrouw hem daarop aansprak, werd hij meteen agressief. Tijdens een worsteling die onstond, verloor de zwartrijder een tand. Bij fouillering bleek dat de man ook nog vijf zakjes drugs bij zich had.