Feest op het Rotterdams stadhuis met 50-jarigen

In het Rotterdamse stadhuis was het een komen en gaan van Sarah's en Abrahams. In totaal werden 22 mensen uitgenodigd om op hun vijftigste verjaardag langs te komen bij burgemeester Aboutaleb.

De burgemeester haalde een uitspraak van Koning Willem Alexander aan: "Vijftig is het nieuwe dertig. Het is een nieuwe fase in je leven. Doe er iets moois mee."

Aparte dag

En zo waren er tal van mensen die net een paar uur eerder of later geboren zijn dan Koning Willem Alexander. "Mijn moeder vertelde altijd dat het maar een paar minuten scheelde", zegt een van de aanwezigen. "Ze werd ook opgedoft om op televisie te komen, maar een paar minuten later werd er gebeld dat er toch iemand gevonden was die nog dichter op het tijdstip van de geboorte van Willem Alexander gevonden was."

Een ander feestvarken zegt hij ze daardoor altijd een speciale verjaardag heeft gehad. "Mijn moeder vertelde altijd dat iedereen speciaal voor mij de vlag uit hing", zegt de kersverse 50-jarige. "Dus als hij Koning wordt, heb jij een speciale dag, zei ze. Ik voelde me wel altijd heel speciaal."