Koningsdag 2017 in beeld

Vrijmarkten, dansfeesten en koekhappen. Allemaal erg leuk, als je ervan houdt natuurlijk, maar het zit er wel weer op. Ook de regio Rijnmond kleurde donderdag oranje.

In vrijwel alle plaatsen in de regio waren wel één of meerdere vrijmarkten te vinden. Dat leverde leuke plaatjes op:



Vanwege het mogelijke kampioenschap van Feyenoord, is de vraag naar Feyenoord-spulletjes op de vrijmarkten groter dan ooit. Maar aan de andere kant; waarom zou je nú je Feyenoord-spullen in de verkoop doen? "Het enige dat we van Feyenoord hebben is ons hart, verder niets", zeggen twee mannen op de vrijmarkt.

Anderen springen in het gat in de markt dat is ontstaan. Een koopman heeft kampioensshirts gedrukt. "Het is een cadeau voor mijn buurman", zegt een vrouw die een maatje XXL heeft gekocht. "We kijken altijd samen naar de wedstrijden."

En natuurlijk waren er muziekfestivals, zoals in Dordrecht en Rotterdam:



Terwijl in Rotterdam het publiek losgaat op de beukende beats van Afrojack, staan twaalfduizend mensen te dansen op de Spuiboulevard in Dordrecht bij de DJ's van de Dancetour.

"Ieder jaar moet je gewoon hierheen komen", zegt een van de bezoekers in Dordt. "De jeugd hier in Dordrecht groeit hier mee op. Het is het beste feestje van Dordrecht. Met DJ's als Mental Theo, Lucien Foort en Yellowclaw. Geweldig."

Het gratis festival stond een paar jaar geleden nog bekend als Boulevard of Dance en trekt over de hele dag gemiddeld zo'n 20.000 bezoekers.