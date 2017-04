Politie: dertig aanhoudingen op Koningsdag

De politie noemt de gebeurtenissen en evenementen op Koningsdag 'druk maar beheersbaar'. Er zijn rond de dertig mensen aangehouden voor kleine vergrijpen.

"Dan moet je denken aan dingen als openbare dronkenschap en het niet luisteren naar de politie", zegt een woordvoerder van de politie. Ook zijn er arrestaties voor bedreiging en belediging.

"Je kan het vergelijken met het aantal aanhoudingen op een stapavond", gaat de woordvoerder verder. "Wat meespeelt is dat het vroeg rustig werd vanavond. Het is toch wat aan de frisse kant. Daarom gaan mensen eerder naar huis."

De politie is tevreden over hoe Koningsdag in de regio is verlopen. "Op de meeste plaatsen was het heel gezellig. Alleen een enkeling kon zich niet gedragen."