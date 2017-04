Bewoners Charlois gruwelen van probleemlift

Ze zijn het zat. Niet één keer, niet tien keer, maar al tientallen keren houdt de lift van een seniorencomplex in Rotterdam-Charlois het voor gezien. Veel bewoners van de flat aan de Everhildestraat zijn afhankelijk van de lift.

De mensen wonen nu zeven maanden in de flat, na de verhuizing uit de Wielewaal, die gesloopt gaat worden. Maar daar worden ze steeds geconfronteerd met een lift die dienst weigert.

"De lift... je hebt er een horrorfilm van, maar hier kunnen we er inmiddels ook een film van maken", moppert één van de bewoners. Een andere bewoner, die zijn zak afval twee verdiepingen naar beneden moest brengen is het roerend met hem eens. "En dit is nu al de dertigste keer ofzo. En zo triest is het."

Jan Vroegop woont op de eerste verdieping en zit in een rolstoel na een hersenbloeding. Hij kan niet naar buiten als de lift het niet doet. Of omgekeerd, hij kan zijn huis dan ook niet in. "Ik heb een keer zes uur lang in de hal beneden gestaan, omdat de lift het niet deed. Dat is best vervelend".

Oorzaak

Volgens de bewoners van de flat worden de problemen veroorzaakt door gaten in de gevel van de flat. Daardoor stroomt het regenwater via de galerij de liftschacht in. Het regenwater zorgt vervolgens voor kortsluiting.

"De monteur die zegt inmiddels 'is het weer zover?' als we weer bellen", gaat meneer Vroegop verder. "Hij komt wel, maar dat kan soms wel even duren."

"Ik krijg wel begrip van Woonstad, maar ik heb ook een beetje het idee dat ze er een beetje te makkelijk over denken. Ze vergeten dat ik deels verlamd ben en de trap niet kan gebruiken."

Woonstad

Een woordvoerder van Woonstad laat weten dat de monteurs donderdagavond de lift weer aan de praat hebben gekregen. Een blijvende oplossing is volgens Woonstad nog niet gevonden.