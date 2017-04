Vrouw uit het water gehaald in Klaaswaal

De brandweer Zuid-Holland-Zuid heeft donderdagavond bij de Nassaustraat in Klaaswaal een vrouw uit het koude water gehaald.

De vrouw was door onbekende oorzaak in het water gevallen en kon er zelf niet uit komen doordat de walkant te hoog was. De ambulance kwam eerst ter plaatse, maar kon haar ook niet helpen.

Daarop werden duikers van de brandweer ingeschakeld. De vrouw is nagekeken door het ambulancepersoneel. Ze was vermoedelijk onder invloed.