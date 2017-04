Koningsdag the day after: rommel, rommel en nog eens rommel

Rommel in de Witte de Withstraat Witte de Withstraat Witte de Withstraat Laatste feestspullen zijn achtgebleven in het park bij de Euromast Toon van de Roteb

Koningsdag zit er weer op en dat betekent dat er flink wat rommel is achtergelaten op de plekken waar een feestje is gevierd. Ook in het centrum van Rotterdam kon Stadsbeheer vrijdagochtend aan de slag.

Vooral de Witte de Withstraat was het 's ochtends nog een zooitje. Verdwaalde bekertjes, achtergelaten bakjes eten en gestrande bierflesjes lagen verspreid over de straat. De Roteb is in meerdere ploegen de stad aan het schoonmaken. Een van de medewerkers die een flinke kluif heeft aan de rotzooi, is Toon. Hij zat al vroeg op de veegwagen om alle rommel te verzamelen. Zodra zijn bak vol is, gaat Toon naar Kleinpolderplein, waar de Roteb al het afval inzamelt. "En dan ga ik weer terug. Op de Witte de Withstraat wilde ik haast alles al meenemen, maar dat gaat niet. Dan ben ik vol voordat ik moet beginnen." Verslaggever Suzanne Mulder kwam onderweg ook de laatste feestbeesten tegen in de Witte de Withstraat. Rob had "gigantisch veel drank op. Wel 25 bier." Hij had nog een goede tip voor iedereen die vrijdag brak op de bank ligt. "Eet gewoon lekker een eitje in de ochtend. Dan voel je je weer helemaal in orde."