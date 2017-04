RTV Rijnmond zoekt de ZonnebloemKampioen én de PompoenKampioen

Wie heeft straks de langste? Dat is de vraag waar het komende maanden om draait in het radioprogramma Dwars door Rijnmond. Vrijdag begint dé wedstrijd voor enthousiaste thuiskwekers: De RTV Rijnmond ZonnebloemKampioen 2017.

Iedereen die mee wil doen, kan zich opgeven via zonnebloem@rijnmond.nl. Stuur ons je naam en adres en wij sturen je een zakje wedstrijdzaden op. Alleen met die zaden maak je kans op de kampioenstitel en de prachtige hoofdprijs. Eind augustus gaan we meten wie de hoogste zonnebloem heeft gekweekt.

Pompoen



En voor de mensen die het aandurven is er dit jaar ook een tweede competitie: De PompoenKampioen 2017. Hier staat het gewicht van de gekweekte pompoenen centraal. Wie weet de zwaarste te produceren?

Ook voor deze wedstrijd kun je je opgeven via zonnebloem@rijnmond.nl. Vermeld er wel bij waar je voor gaat: zonnebloemen of pompoenen. Wees er snel bij, want voor de gratis zaden geldt: op =op!

Tuincentrum Zwinkels



Deelnemers kunnen ook zelf zaden ophalen tijdens de speciale locatie-uitzending van Dwars door Rijnmond op vrijdag 28 april. Chantal Quak zit tussen 10.00 uur en 13.00 uur in Tuincentrum Zwinkels in Rotterdam om de zaden mee te geven.