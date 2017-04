Vader en zoon leggen ruim 16.000 kilometer af voor huldiging Feyenoord

De Feyenoordliefde van Dick en Oliver gaat de grenzen over

Over anderhalve week is het waarschijnlijk eindelijk zover: Feyenoord wordt voor het eerst in achttien jaar weer kampioen. Niet alleen de supporters in de regio Rijnmond staan de popelen. Ook in Australië zitten fans met smart te wachten en zijn de tickets naar Nederland al geboekt, zodat ze binnenkort op de Coolsingel kunnen staan.

Feyenoordsupporter Dick Heintz verhuisde in 2002 naar een dorpje bij Sydney. Maar uit het oog betekent voor hem absoluut niet uit het hart. Hij volgt de wedstrijden van zijn club nog altijd, ondanks dat het in Australië dan midden in de nacht is. "Ik heb mijn telefoon naast mijn bed liggen en dan kan ik het niet laten om even stiekem te kijken wat ze hebben gedaan", vertelt Dick vrijdag op Radio Rijnmond. Paplepel

Twee jaar nadat Dick emigreerde, werd zijn zoon Oliver geboren. Hij kreeg de liefde voor Feyenoord met de paplepel ingegoten. Hoewel Nederlands Olivers tweede taal is, zingt hij het clublied Hand in Hand Kameraden vloeiend uit volle borst mee. "Hij heeft vanaf zijn geboorte een Feyenoorshirt. Hij is fanatiek voetballer en tijdens trainingen loopt hij in een Feyenoordshirt. En ik laat hem de hoogtepunten van de wedstrijd zien, af en toe ook van vroeger", zegt Dick trots. Belofte

Ook deed hij zijn zoon een belofte: bij de eerst volgende keer dat Feyenoord kampioen wordt, zijn we erbij en gaan we naar de Coolsingel. Volgende week wordt die belofte ingelost en de reis van ruim 16.000 kilometer van Sydney naar Nederland afgelegd. Dick en zijn zoon komen op 7 mei aan in Rotterdam. Hopelijk wint Feyenoord diezelfde dag van Excelsior en kunnen ze meteen opgaan in het feestgedruis. Of Oliver ernaar uitkijkt? "Ja!", roept hij. "We hadden gehoopt dat het niet zo lang zou duren, maar we zijn allemaal excited om te komen", vult Dick aan. Heracles

Slechts één ding zou hun trip naar Nederland helemaal compleet maken. "Ik wil heel graag met Oliver een wedstrijd in de Kuip zien. Ik ben hard bezig om iets te regelen voor de seizoensfinale tegen Heracles, maar alles is uitverkocht. Als we er toch bij kunnen zijn, zou dat helemaal fantastisch zijn!"