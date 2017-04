Fransen opgepakt voor stelen ganzenkuikens

Twaalf ganzenkuikens zaten in de achterbak - Foto: Politie Molenwaard

Drie Fransmannen zijn deze week opgepakt in Nieuw-Lekkerland. Ze hadden ganzenkuikens in het wild gevangen in de buurt van Kinderdijk en meegenomen.

Agenten betrapten de mannen op de Vletstraat. Ze vielen op omdat de ramen van de auto waarin ze zaten, waren beslagen. Een van de mannen had bovendien een natte broek met modder erop en in de wagen lagen inbrekerspullen. De politie keerde de auto binnenstebuiten en in de achterbak vonden ze twaalf ganzenbaby's. De dieren zijn naar een vogelopvang gebracht en worden later weer vrijgelaten. Rechter

De mannen zijn aangehouden en moeten later voor de rechter komen. De arrestatie was maandag al, maar de politie heeft dit pas vrijdag naar buiten gebracht. Ganzenkuikens worden vaker gestolen om ze vet te mesten of om volwassen ganzen te lokken en vangen, zegt de politie. Ze worden gebruikt voor het vlees. Het is niet de eerste keer dat ganzenkuikens in onze regio wordt geroofd. In 2013 werden ook mannen uit Frankrijk gepakt met kuikens in hun auto.