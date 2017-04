Metgod als assistent naar Granada

John Metgod

John Metgod is per direct aan de slag als assistent-trainer van Granada. De Spaanse is club is de huidige nummer één-na-laatst van de Primera Division en heeft onlangs Tony Adams aangesteld als nieuwe hoofdtrainer om de club voor degradatie te behoeden.

Op voorspraak van Adams is de 59-jarige Metgod naar Granada gekomen. Het tweetal werkte eerder al samen in Engeland bij Portsmouth. Adams is net als Metgod geen onbekende van Feyenoord. Hij liep tijdens zijn trainersopleiding stage in Rotterdam. Zaterdag zit Ridderkerker Metgod, tevens vaste analist van de voetbaltalkshow FC Rijnmond, voor het eerst op de bank bij Granada, als de club Real Sociedad tegenkomt. Een week later is Real Madrid de tegenstander, een voormalig werkgever van Metgod.