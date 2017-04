Volg FC Dordrecht-Emmen via de livestream

FC Dordrecht tegen FC Emmen te volgen via livestream.

FC Dordrecht speelt deze vrijdagavond de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen FC Emmen. Om 20.00 trappen de ploegen af in het Riwal Hoogwerkers Stadion. De wedstrijd is live te volgen via de livestream op deze website.

Voor FC Dordrecht zijn de belangen bekend. Afgelopen vrijdag speelde de ploeg van Gérard de Nooijer gelijk tegen Achilles'29 (2-2). Hierdoor staan de Dordtenaren nog steeds drie punten voor op de ploeg uit Groesbeek. Met nog twee wedstrijden te gaan en een veel beter doelsaldo zijn de schapenkoppen bijna zeker van lijfsbehoud. Met een overwinning op FC Emmen vanavond of een nederlaag van Achilles'29 op bezoek bij De Graafschap is lijfsbehoud in de Jupiler league een feit.