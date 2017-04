Man neergestoken op Noordereiland Rotterdam

Ambulance Voertuigen Stockfoto (Foto: Tom van Vark)

Een man is vrijdagochtend neergestoken op het Noordereiland in Rotterdam. Hij is lichtgewond geraakt en wordt nagekeken door ambulancepersoneel.

De man was samen met een bekende in een huis op de Van der Takstraat toen hij werd neergestoken. Wat er aan de steekpartij vooraf is gegaan, weet de politie nog niet. Agenten hebben nog niemand aangehouden.