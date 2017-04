Barendrecht krijgt hoogstaand maritiem trainingscentrum

In Barendrecht komt een groot trainingscentrum voor de zeevaart. Maritiem personeel kan er oefenen in nagebouwde stuurhuizen en machinekamers. Het is een van de grootste en het meest geavanceerde centrum ter wereld, zegt commercieel directeur Joost van Ree.

Zeevaarders kunnen in simulators levensechte crisissituaties op zee en het aanmeren van schepen oefenen. Ook is er één unieke simulator die projecteert op de grond in plaats van alleen op de muren. Volgens Van Ree is er behoefte aan zo'n geavanceerd maritiem trainingscentrum om de veiligheid op zee te vergroten. "Je kunt wel goede schepen en materialen hebben, maar als het personeel niet capabel is, heb je toch een probleem." De commercieel directeur zegt dat alle situaties die je maar kunt bedenken, realistisch kunnen worden nagebootst. "Dat valt of staat met goede modellen. Er zijn tien tot vijftien mensen in de wereld die dat kunnen maken en wij hebben er een te pakken kunnen krijgen." Het trainingscentrum komt in een bestaand gebouw op bedrijventerrein Reijerwaard in Barendrecht en opent eind dit jaar.