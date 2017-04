Bewoners vast voor brand en drugslab in Nieuwland

Foto: Niels van Hattem

Een 37-jarige vrouw en een 43-jarige man zijn opgepakt naar aanleiding van een brand die dinsdag ontstond in een loods in Nieuwland. In het pand was een drugslab.

De verdachten zijn de bewoners van het huis aan de Zijlkade waar de loods bij hoort. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij de brand en het drugslab, laat een politiewoordvoerder vrijdag weten. De felle brand ging gepaard met meerdere explosies en er kwam asbest vrij. Inwoners van Nieuwland kregen daardoor een tijdje het advies binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Niemand raakte gewond.