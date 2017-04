Capelle vangt bot bij rechter om sluiting school

De gemeente Capelle aan den IJssel moet opnieuw naar de rechter om te voorkomen dat basisschool De Catamaran wordt gesloten. De gemeente had een kort geding aangespannen tegen het schoolbestuur, maar de rechter oordeelde dat ze bij hem aan het verkeerde adres was.

De gemeente wordt verwezen naar de bestuursrechter. "We bekijken de zaak en maken een nieuwe overweging", zegt een woordvoerder van de gemeente in reactie op het besluit.

Sluiting



Capelle stapte naar de rechter om de sluiting van de school per 1 augustus tegen te houden. Volgens het schoolbestuur zitten er te weinig kinderen op de locatie aan de Hermitage, waardoor de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat.

De leerlingen worden daarom overgeplaatst naar een andere vestiging aan het Maria Danneels Erf, maar veel ouders vinden dat te ver weg.

Teleurgesteld



De gemeente steunt de ouders en ging daarom naar de rechter. Betrokken wethouders Josien van Capelle en Ans Hartnagel zijn teleurgesteld.

"De uitspraak van de rechter valt rauw bij ons en de ouders op het dak. We onderzoeken welke stappen we nemen. Maar ons vertrouwen in een goede afloop zijn we niet verloren."

Bestuurder



Capelle had ook schoolbestuurder Willemsen persoonlijk voor de rechter gedaagd, maar de rechter zag daar onvoldoende juridische gronden voor. De gemeente moet nu de proces- en advocaatkosten van de bestuurder betalen.

Willemsen: "De gemeente handelt keer op keer onprofessioneel en heeft mij persoonlijk beschadigd."

De lokale politieke partijen SGP, ChristenUnie, PvdA en CDA noemen het optreden van de wethouders in een brief 'knullig en ongepast'.

Het schoolbestuur gaat intussen door met de voorbereidingen voor het sluiten van de school aan de Hermitage.