Eenhoorn wil met AZ winnen van vriend Fraser bij Vitesse

De bekerfinale tussen AZ en Vitesse kent een aardige link met onze regio. AZ-directeur Robert Eenhoorn en Vitesse-trainer Henk Fraser zijn goede vrienden van elkaar. Maar zondagmiddag telt die vriendschap even niet.

"Iedereen die professioneel in de sport zit, begrijp hoe dit werkt," zegt Robert Eenhoorn op Radio Rijnmond. "Er is uiteindelijk ook niets mooiers om een vriend te verslaan. Ook nog eens in De Kuip, voor ons allebei bekend terrein."

Het zou extra bijzonder zijn voor beide mannen om juist in die Kuip hun eerste hoofdprijs te pakken. Fraser als trainer van Vitesse, Eenhoorn als voetbalbestuurder. "Het is geweldig, de hele organisatie is er al een tijd mee bezig. Je werkt er hard voor om dit soort dingen mee te maken. Het is pas echt mooi als je de finale ook wint."

AZ de beker, Feyenoord de landstitel

Na de bekerfinale wordt het stadion van Feyenoord gereed gemaakt voor een volgend feest. De aanstaande landstitel van Feyenoord. Het is iets wat Robert Eenhoorn ook prachtig vindt. "Ik heb altijd gezegd, dat als Feyenoord boven AZ eindigt in een seizoen, dan mogen ze kampioen worden. Ik vind het niet vervelend dat Feyenoord kampioen wordt, dat mag duidelijk zijn."

Want uiteindelijk staat AZ momenteel natuurlijk op één in huize Eenhoorn. En de bekerwinst zou de redding zijn van een verder kleurloos seizoen. Hoewel... "Het was een wisselvallig seizoen, maar we hebben wel Europees overwinterd, dat kunnen er niet veel zeggen. En we staan in de bekerfinale, dat ook maar één andere club zeggen. Aan de andere kant staan we nu vijfde en hadden we inderdaad wat hoger willen staan."