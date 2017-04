Meeste azc's in regio Rijnmond dicht

De asielzoekerscentra in 's-Gravendeel, Gorinchem en Krimpen aan den IJssel sluiten voor het eind van het jaar de deuren. De opvang in de Beverwaard in Rotterdam blijft voorlopig wel open, zegt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

De azc's gaan dicht omdat het aantal asielzoekers in Nederland fors is afgenomen. In totaal sluiten in Nederland 45 locaties en blijven er 61 open. In april waren er 48.700 opvangplaatsen beschikbaar, waarvan er 22.800 bezet werden.

Minder vluchtelingen



De leegstand heeft volgens het COA drie oorzaken. De belangrijkste is dat het aantal flink vluchtelingen is afgenomen. Bovendien bestaat de asielstroom op het moment grotendeels uit nareizende familieleden van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Die hoeven maar een paar dagen in een azc te verblijven en kunnen daarna door naar het huis van het familielid.

Daarnaast worden ook asielzoekers terug gestuurd wanneer blijkt dat ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning.

Het COA houdt een aantal centra open voor het geval het aantal vluchtelingen toch weer toeneemt.

Spijkenisse



In 's-Gravendeel, Gorinchem en Krimpen aan den IJssel konden 400, 295 en 110 mensen worden opgevangen. In de Beverwaard, waar de locatie wel op blijft, is plek voor 630 mensen. Maar daar worden momenteel maximaal 300 asielzoekers opgevangen.

Ook in Spijkenisse is een opvangcentrum met plek voor 250 asielzoekers. Deze opvanglocatie is nooit open geweest en wordt ontmanteld.