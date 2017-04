Gasleiding kapot door brand in meterkast Hoek van Holland

Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In een huis aan het Tonnemanplein in Hoek van Holland heeft vrijdag brand gewoed. Het vuur was ontstaan in de meterkast, zegt de brandweer. Niemand raakte gewond.

Door de brand is een gasleiding kapotgegaan, die ook in brand stond. Netbeheerder Stedin heeft de leiding afgesloten en gaat later op de dag de aansluitingen in de meterkast controleren. Beide huizen aan weerszijden stond ook vol rook. De woningen zijn geventileerd.