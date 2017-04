Nieuwe foodtruck voor Cock en Ati

Kent u Cock en Ati nog? Twee maanden geleden hadden we ze in de uitzending omdat hun foodtruck in brand was gestoken. Goed nieuws! Ze hebben een nieuwe truck. De dader wordt nog wel gezocht...