'Kampioenschap Feyenoord kost gemeente nu al tonnen'

De gemeente Rotterdam gooit de bouwput aan de Coolsingel helemaal dicht vanwege het mogelijke kampioenschap van Feyenoord volgend weekend. Ook de bouwput bij Oostplein wordt vanwege de veiligheid deels ontmanteld en afgesloten.

Dat betekent dat er dagenlang niet kan worden gewerkt. Volgens medewerkers van aannemer Van den Heuvel lopen de extra kosten hierdoor in de tonnen. "Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als mensen zouden gaan gooien met de stenen en het andere materiaal dat hier nu ligt. Dat is levensgevaarlijk."

En de kosten kunnen nog veel hoger uitvallen als Feyenoord er niet in slaagt op zondag 7 mei bij Excelsior het kampioenschap binnen te halen. Dan loopt de vertraging aan de werkzaamheden weer een week op, totdat de wedstrijd thuis tegen Heracles op 14 mei is gespeeld.

Extra wrang is dat de gemeente en vervoersbedrijf RET er eigenlijk van uit waren gegaan dat de werkzaamheden bij Oostplein half mei zouden zijn afgerond. Vertraging door het kampioenschap zou ook voor een kink in de kabel kunnen zorgen bij de aansluitende opknapbeurt van de Maastunnel. Die is begin juli gepland.

Rotterdam en de RET willen niet ingaan op de hoogte van de extra kosten en overige gevolgen van het kampioenschap en de huldiging van Feyenoord.