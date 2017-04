Band van Prince op North Sea Jazz

De begeleidingsband van wijlen popster Prince komt komende zomer naar Rotterdam voor het North Sea Jazz Festival. The New Power Generation trok op met de zanger van 1990 tot aan zijn dood in 2016.

De band zal een concert geven ter nagedachtenis aan Prince. Hij overleed op 21 april 2016 aan een overdosis pijnstillers.

Prince en The New Power Generation zijn geen vreemden in Rotterdam. Ze traden meerdere keren op in de stad. De laatste keer was in 2013, eveneens op North Sea Jazz.

Naast The New Power Generation komt ook Grace Jones naar Rotterdam. Eerder had de organisatie al de komst van onder anderen Usher & The Roots, Steve Winwood, Herbie Hancock, De La Soul, Van Morrison en Jamiroquai bekendgemaakt.

In totaal treden in Ahoy Rotterdam meer dan 150 acts op verspreid over veertien podia. Het festival duurt van van 7 tot 9 juli. De reguliere kaarten voor het festival zijn al geruime tijd uitverkocht.