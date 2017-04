Brandstichter vluchtauto liquidatie Zoetermeer langer vast

De gestolen vluchtauto in Rotterdam - Foto: Ginopress

De man die vastzit in verband met het in brand steken van een vluchtauto na een liquidatie in Zoetermeer, blijft twee weken langer vastzitten. Het OM benadrukt dat de man niet vast zit op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie zelf.

De slachtoffers van de liquidatie zijn een 49-jarige vader en zijn 23-jarige zoon uit Zoetermeer. Ze werden dinsdagochtend doodgeschoten op een bedrijventerrein. Over het motief is nog niets bekend. De vluchtauto, een Opel Corsa, was kort voor de moord gestolen van de eigenaar. De wagen werd teruggevonden op de Statenweg in Rotterdam.