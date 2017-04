Rotterdammer rijdt in op agent

Foto: Politie

De politie heeft op Koningsdag een Rotterdammer opgepakt omdat hij in het centrum met zijn auto was ingereden op een agent. De man is aangehouden voor poging tot doodslag.

De bestuurder van de auto gaf op het Broersvest in Schiedam geen voorrang aan overstekende voetgangers. Daarop hield een agent de man aan en nam hij zijn rijbewijs in beslag. De 64-jarige Rotterdammer ging er vervolgens toch met zijn auto vandoor. Tijdens zijn vluchtpoging reed hij door rood en op de Boomgaardstraat reed hij in op een agent op een fiets. Die kon nog net opzijspringen en raakte niet gewond. De bestuurder had ruim twee keer meer gedronken dan is toegestaan.