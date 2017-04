Verdeeld beeld op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen toonden vrijdag aan het einde van de ochtend een verdeeld beeld. In Amsterdam stond het aandeel Gemalto onder zware druk, na een somber bericht van de digitaal beveiliger. Verder werden bedrijfsresultaten van een reeks Europese bedrijven verwerkt, waaronder enkele grote banken.

De AEX-index in Amsterdam stond omstreeks 11.45 uur 0,2 procent lager op 520,78 punten. De MidKap noteerde 0,5 procent hoger op 780,00 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,2 procent, Londen stond 0,3 procent in de min.

Gemalto was onder de hoofdfondsen op het Damrak de gebeten hond. Het aandeel dook bijna 10 procent omlaag. Half maart gaf de onderneming al een winstalarm en naar verwachting wordt nu zelfs het toen voorspelde niveau niet gehaald.

Galapagos kwam met een kwartaalupdate naar buiten die ,,in lijn met de prognoses'' was. Het biotechnologiebedrijf verhoogde zijn omzet in het eerste kwartaal met 169 procent. Ook werd het operationele verlies met 55 procent verlaagd. Het aandeel steeg 0,4 procent.

ArcelorMittal was de grootste stijger in de AEX. Het staalconcern dikte 3 procent aan. Bij de middelgrote fondsen ging chiptoeleverancier Besi aan kop met een plus van 2,2 procent. Advies- en ingenieursbureau Arcadis stond onderaan in de MidKap met een min van 1,6 procent.

Elders in Europa opende een keur aan bedrijven de boeken. In Londen kwamen bijvoorbeeld Royal Bank of Scotland (plus 1,9 procent) en Barclays (min 4,5 procent) met cijfers naar buiten. In Zürich won de Zwitserse bank UBS 3,1 procent terwijl in Stockholm beleggers de cijfers van witgoedfabrikant Electrolux beloonden met een plus van 4,1 procent.

In Parijs was Renault in trek. De autobouwer won 4,4 procent na een kwartaalupdate. In de Franse hoofdstad opende ook farmaceut Sanofi de boeken, het aandeel won 1,5 procent. .

De euro werd voor 1,0935 dollar verhandeld, tegen 1,0871 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 49,32 dollar. Brent stond 0,5 procent hoger op 51,67 dollar per vat.