Rusland verlaagt rente naar 9,25 procent

De Russische centrale bank heeft zijn belangrijkste rentetarief vrijdag met een half procentpunt verlaagd naar 9,25 procent. De tweede verlaging van dit jaar was groter dan verwacht. Analisten rekenden gemiddeld op een verlaging naar 9,5 procent.

De nieuwe verlaging moet de afzwakkende inflatie in Rusland tegengaan. Rusland zit al lange tijd in diepe economische problemen, onder meer door de daling van de olieprijs en de sancties tegen het land. De centrale bank hoopt met het verlagen van de rente de investeringen in het land aan te jagen.