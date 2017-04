Stijgende prijzen zegen voor olieconcerns VS

De Amerikaanse oliereuzen ExxonMobil en Chevron hebben in het eerste kwartaal de vruchten geplukt van de oplopende olieprijzen. Beide bedrijven wisten hun winst fors op te krikken, blijkt uit de vrijdag gepubliceerde kwataalresultaten.

ExxonMobil wist de winst ruimschoots te verdubbelen. Het bedrijf hield onder de streep 4 miljard dollar (3,7 miljard euro) over, tegen 1,8 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2016. Behalve prijsstijgingen gaven ook kostenbesparingen het resultaat een duwtje in de goede richting.

De divisie die ruwe olie en gas opspoort en oppompt was goed voor een winst van 2,3 miljard dollar. Een jaar eerder boekte dat onderdeel nog een verlies. De raffinagetak, die olie verwerkt tot brandstoffen en smeermiddelen, zag de winst met ruim een vijfde aandikken. Chemische producten leverden daarentegen minder winst op.

Chevron, dat vorig jaar voor het eerst in zeker 36 jaar een nettoverlies moest slikken, zag de resultaten eveneens spectaculair verbeteren. Het bedrijf boekte een kwartaalwinst van 2,7 miljard dollar tegen een verlies van 725 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2016.

In dat resultaat was wel de opbrengst verwerkt van een verkoop van bezittingen ter waarde van 600 miljoen dollar. Verder was de winstgroei ook bij Chevron deels te danken aan lagere kosten en een voorzichtiger investeringsbeleid.