Kinderdijk zoekt bijzondere poldermolenaar

Kinderdijk is op zoek naar een nieuwe molenaar en niet zomaar één. Hij moet ook een beetje kunnen acteren.

"Op deze molen wordt het ambacht van poldermolenaar uitgebeeld", vertelt Jan Willem de Winter van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. "De molen is tot 1956 in bedrijf geweest en wij beelden uit hoe het molenaarsleven eruitzag. Je moet er doorheen lopen alsof je in de jaren '50 leeft."

De nieuwe molenaar moet dus wel tegen aapjes-kijken kunnen. "Je hebt altijd bezoek. We eten ook in de molen, dus er lopen altijd mensen op je bord te kijken."

Alleen kunnen acteren is niet genoeg. De molen moet ook bediend worden. De Winter: "Het kan een gevaarlijke machine zijn. Je bent verantwoordelijk voor de bediening en zodra de molen draait, ben je bezig met oude ambachten zoals in de tuin werken en visserij."

Het gaat om een betaalde functie. "Dat is vrij uniek in de molenwereld", zegt De Winter. "Je hebt een coördinerende rol en stuurt het team aan."

De vacature is te vinden op de website van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk.