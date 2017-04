Bouwvakker krijgt houten plaat tegen zijn hoofd

Ambulance

Een bouwvakker in Dordrecht heeft een houten plaat tegen zijn hoofd gekregen toen hij aan het werk was in de Schuitenmakerstraat in het centrum.

De man raakte buiten bewustzijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het voorval.