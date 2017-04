HET OPKAMERTJE 23 april 2017

You_re_a_mean_one_mr_Trump

TRUMP 1. Dump the Trump Song – Josh Weinstock 2. Big Shot Trump – Kirk Mann 3. You’re a mean one, mr. Trump – Colleg Humor 4. Anything you can do – Jimmy Fallon & Barbra Streisand

5. De dwazen – Jeroen van Merwijk

6. We’ll all go together – Tom Lehrer INK

7. Vrede – Frans van Deursen

8. Moon Goddess – B-Movie Orchestra TWEEDE WERELDOORLOG

9. Onder de lantaren – Lou Bandy

10. Blonde Mientje – Het Snip en Snap kwartet

11. Jersey bounce – Jan de Vries

12. Little girl in Holland – Toon Hermans

13. Skyliner – The Skymasters VAKANTIETIP

14. Kos – Johan Hoogeboom