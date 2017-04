Buschauffeurs zingen 'Mijn Feyenoord' in de Kuip

De twaalf zingende buschauffeurs van het lied 'Mijn Feyenoord' zullen op 7 mei hun nummer zingen tijdens het (verwachte) kampioensfeest in de Kuip.

Volgens Aad van Hemert, een van de buschauffeurs, is het een droom die uitkomt. "Ik was flabbergasted", reageert hij op de onverwachte uitnodiging. "Ik weet niet wat me allemaal staat te gebeuren. We hadden in de media al laten doorschemeren dat we dit zouden willen, maar er zijn wel meer mensen die dat willen."

Echt zenuwachtig is Van Hemert niet. "De afgelopen twee weken waren ook gekkenhuis. "Ik laat het maar op me afkomen. "

De buschauffeur is blij met de extra aandacht die er nu is voor het Sophia Kinderziekenhuis. "We hopen daar heel veel geld op te halen. Ik weet niet hoeveel we al hebben, maar in elk geval een paar duizend euro."

De andere buschauffeurs moeten nog bijgepraat worden over de uitnodiging. "Ik sta nu in Brussel om naar New York te vliegen. Ik ga ze morgen allemaal nog even bellen."