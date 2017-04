Cruiseschip Caribbean Princess aangemeerd in Rotterdam

Caribbean Princess Zwembad op de Caribbean Princess Het buffet op de Caribbean Princess Uitzicht vanaf de Skywalker

Cruiseschip Caribbean Princess is vrijdagochtend aangekomen in Rotterdam. Met 290 meter lengte en 36 meter breedte is het schip anderhalf keer zo groot als de Titanic.

De Caribbean Princess heeft ruimte voor 3600 passagiers en er is voor ieder wat wils. Zo is er een jacuzzi en een trouwkapel. "Uniek is de Skywalker, de discotheek achterop het schip, waarop je prachtig uitzicht hebt over Rotterdam", vertelt Norbert van der Glas, managing director bij Cruise PR. "Er is ook een groot scherm waar 's avonds films op worden vertoond, met een beetje geluk heb je een mooie sterrenhemel.'' Het schip is maar voor een dag in de Rotterdamse haven, Vanavond vertrekt ze richting België.