Vlaardingen wil geen sleutel als Palestijns monument

De Palestijnse gemeenschap in Vlaardingen wil graag een monument voor alle Palestijnen die sinds 1947 hun land zijn ontvlucht. De gemeente ziet dat niet zitten.

Initiatiefnemers Nawal en Ibrahim Al-Baz willen graag een monument in de vorm van een sleutel als symbool voor alle verlaten huizen in Palestina.

"De sleutel zie je in elk Palestijns huis", vertelt Nawal Al-Baz. "We willen het gedenkteken om onze geliefde mensen te herdenken."

Niet in deze vorm

Wethouder Arnout Hoekstra zegt dat een monument in deze vorm er niet komt. "Het ligt niet per sé gevoelig", legt hij uit. "We staan open voor een monument dat herinnert aan dat zij hier naartoe kwamen als gastarbeiders, maar zij willen een monument dat kleur bekent over wie goed of fout is in het Midden-Oostenconflict."

Ibrahim Al-Baz: "We willen dat je iets hebt, een gedenkteken, zodat je je verdriet kunt verwerken."

De wethouder geeft aan dat de gemeente in het verleden al heeft aangegeven open te staan voor een monument mits het plan wordt aangepast. "Maar we gaan ons niet mengen in een oorlog."

Echtpaar Al-Baz houdt hoop. "Dat is waar de sleutel voor staat. We houden hoop en gaan gewoon door."