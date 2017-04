Politie arresteert stomdronken automobilist

Politie Dordrecht

Agenten hebben vanmorgen in de wijk Sterrenburg in Dordrecht een automobilist aangehouden die bijna zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had.

De politie zag de man slingerend rijden. Volgens de agenten was de alcohollucht goed te ruiken. De man verklaarde dat hij 'op een klein feestje' was geweest, maar uit een bloedtest bleek dat hij bijna zes keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Het rijbewijs van de beschonken bestuurder is ingenomen.