Voorne-Putten komt met tegenvoorstel windmolens

De vier gemeenten op Voorne-Putten hebben een tegenvoorstel gedaan bij de Provincie over de 35 windmolens die in het gebied moeten komen.

De gemeenten Nissewaard, Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne zijn tegen de komst van windturbines bij Zuidland en de Beerenplaats, omdat dit ten koste zou gaan van het natuurgebied.

De plannen voor windmolens bij de N57 aan de noordkant bij Brielle en Hartel Oost vallen ook niet in de smaak. Zo zou Hartel Oost te dicht tegen Geervliet aan liggen, waar nu al veel overlast is door de plaatsing van windturbines in het havengebied.

De gemeenten stellen voor om extra windmolens te plaatsen op andere plekken. Het gaat onder andere om twee windturbines ter hoogte van de rotonde aan de N497, twee bij de Noordzeeboulevard in Westvoorne en twee bij de Harmsenburg in Brielle.

Hellevoetsluis is ook bereid zich in te zetten voor voor windturbines op het achterste gedeelte van de Haringvlietdam.

Een milieurapport over de plannen ligt ter inzage bij de gemeente.