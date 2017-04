Man opgepakt om stelen Feyenoord-vlag

Politie Charlois

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een 44-jarige man opgepakt in Rotterdam-Zuid nadat hij een Feyenoord-vlag had gestolen. Hij had de vlag uit een vlaggenstok op de Beijerlandselaan gehaald.

Cameratoezicht betrapte de dief en deelde dit met het politiebureau aan het Zuidplein. Op de beelden zagen de agenten de man met de vlag over zijn schouder van de Beijerlandselaan naar de Randweg lopen. Toen de politie aan de man vroeg of hij de vlag had weggehaald omdat hij voor Ajax was, viel dat niet in goede aarde. Om dit te bewijzen heeft de vlaggendief gedurende de hele rit naar het politiebureau Feyenoord-liedjes gezongen.