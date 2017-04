De Oproep: een boek over dwangarbeiders in Duitsland

Scheepswerf de Delft stond vrijdagmiddag even in het teken van de Arbeitseinsatz. Daar werd namelijk het boek De Oproep door Marianne Vonke gepresenteerd, over de Nederlandse dwangarbeiders die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland aan het werk moesten.

De Oproep vertelt het verhaal van Vonke's opa die tijdens de oorlog naar Swinemunde werd gestuurd, een plaatsje dat tegenwoordig bij Polen hoort. Zijn verhaal is representatief voor bijna alle Nederlanders die onderdeel werden van de Abeitseinsatz.

"Toen ik bezig was met mijn onderzoek kwam ik erachter dat al die mannen ongeveer hetzelfde hadden meegemaakt, bijvoorbeeld qua huisvesting en bombardementen", legt Vonke uit.

Het verhaal van haar opa is geen exact biografisch verhaal. "Hij had weleens wat verteld, maar het was een onderwerp waar mensen niet trots op waren. Ook al was het gedwongen, ze hadden voor de Duitsers gewerkt."

De grootvader van Vonke vertrok op 18-jarige leeftijd naar Duitsland. "Wat hij me had verteld over Swinemunde en houten kielen heeft me op het spoor gezet van het bedrijf waar hij werkte."

Het boek is tot stand gekomen met de hulp van dagboeken van anderen, brieven, foto's en krantenberichten. "Alles bij elkaar was voldoende om een reconstructie te maken. Het is geen perfect verhaal, maar een reconstructie van wat hij meegemaakt zal hebben."