Megaschip klaart recordklus op de Noordzee

De Pioneering Spirit, een megaschip dat deels gebouwd is in Rotterdam, heeft deze week een record verbroken. Het schip heeft op de Noordzee een olieplatform van ruim 24.000 ton opgetild. De zee is op die plek 140 meter diep.

Het gaat om het boorplatform Brent Delta van Shell in het gelijknamige Brent olieveld. Het is geplaatst in de jaren '70 van vorige eeuw. Bij de bouw werd er rekening mee gehouden worden dat het platform na 25 jaar verwijderd zou worden. Dat werd pas na 40 jaar.

Het is voor het eerst dat een platform van deze omvang in zijn geheel wordt verwijderd. Normaal gesproken wordt zo'n booreiland ter plaatse gedemonteerd en afgevoerd. Vrijdag is het gelift. Het wordt nu in het noordoosten van Engeland gesloopt.

Schip met een U-vorm

De Pioneering Spirit is gebouwd in Zuid-Korea. In 2015 werd het in de Alexiahaven in Rotterdam verder afgebouwd. Het was destijds het grootste schip ter wereld, met een lengte van 382 meter en een breedte van 124 meter. Vanwege de diepgang moest de haven verder uitgebaggerd worden.

Het schip heeft een opvallende U-vorm, waardoor het om een object heen ligt, als het iets moet liften. Het schip is eigendom van offshorebedrijf Allseas.