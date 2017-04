Auto over de kop bij ongeluk A15

De A15 is bij Hardinxveld-Giessendam richting Rotterdam zaterdagmiddag urenlang afgesloten geweest na een ernstig ongeluk.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn er twee auto's betrokken bij het ongeluk. Een auto met daarin een gezin sloeg één of meerdere keren over de kop. De vader, moeder en het kind in de auto zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De arts aan boord van de traumahelikopter heeft ze eerst nagekeken.

In de andere auto zat een man. Hij is niet gewond geraakt. Over de oorzaak van het ongeluk valt volgens de politie nog niet veel te zeggen.

In beide richtingen ontstond ter hoogte van Hardinxveld een lange file. Richting Rotterdam was de snelweg dicht. Richting Gorinchem was er sprake van een kijkersfile. Rondom 14:20 werd de A15 weer vrijgegeven.