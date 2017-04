FC Dordrecht-fans ongerust: Boogers spreekt hen toe

Na afloop van de wedstrijd FC Dordrecht-FC Emmen (0-4) van afgelopen vrijdag heeft Marco Boogers de supporters van FC Dordrecht toegesproken. Zo'n zeventig supporters kwamen verhaal halen over de sportief moeilijke situatie waarin de club verkeert. De technisch directeur van FC Dordrecht maande de fans tot kalmte.

Boogers sprak met de fans in het supportershome en buiten het stadion. Hij snapte de boosheid bij de supporters, maar de technisch directeur vroeg ook aan de supporters om achter de club te gaan staan. "Als we ons volgende week veilig spelen, dan zijn we met elkaar blij. Maar als het dan toch mis gaat, dan is er voldoende tijd voor kritiek", aldus Boogers.

Ook de spelers van FC Dordrecht waren bij de gesprekken met de fans aanwezig. "Zet niet meer druk op de spelers" zei Boogers tegen de fans. De sfeer rondom het stadion was onrustig. Nadat Boogers met de fans gesproken had, klonk er applaus en gingen de fans uiteen.

Met nog een wedstrijd te gaan heeft FC Dordrecht handhaving in de Jupiler League nog in eigen hand. De Schapenkoppen hebben twee punten meer dan hekkensluiter Achilles '29. FC Dordrecht gaat volgende week bij FC Den Bosch op bezoek. Achilles '29 ontvangt thuis Jong PSV.