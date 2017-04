Jacobs: "Sparta moet laatste wedstrijden zien als oefenduels"

Volgens Rob Jacobs moet Sparta de laatste wedstrijden gaan zien als voorbereiding op de play-offs voor handhaving. Dat zegt de oud-trainer van onder andere Feyenoord, Sparta en Excelsior in FC Rijnmond. Hij moet er niet aan denken dat Sparta tegen een club als Cambuur Leeuwarden loot in de strijd tegen degradatie.

Sparta begon goed aan het seizoen, maar de laatste weken hapert de machine van Alex Pastoor gekomen. Volgens Jacobs kan het steeds wisselende systeem een reden zijn voor de tegenvallende resultaten. Hij vindt dat de club terug moet naar de basis. "Een hechte defensie en leunen op de counter."

Winteraankopen

Jacobs is niet te spreken over de winteraankopen van de club. "Je hebt al een speler als Thomas Verhaar in de selectie. Een speler die belangrijk was voor je kampioenschap en dan haal je een zelfde soort speler in de vorm van Cabral", zegt Jacobs in FC Rijnmond. Jacobs ziet de toegevoegde waarde er niet van in.